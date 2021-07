Brekalo: altro nome per l’attacco della Lazio (Di venerdì 30 luglio 2021) I vari club di Serie A stanno cercando di chiudere le diverse trattative per riuscire a portare nuovi giocatori all’interno delle rispettive squadre. Così sta facendo anche la Lazio che ultimamente si sta concentrando nella zona offensiva. L’ultimo nome che circola a Formello è quello di Josip Brekalo. Insigne e Napoli devono discutere: Lazio alla finestra Chi è Josip Brekalo che piace alla Lazio? È di pochi giorni fa la notizia che Brandt rimarrà al Borussia Dortmund. Sfuma quindi il “sogno” di vari club di Serie A, di avere il giocatore all’interno delle proprie rose. Anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) I vari club di Serie A stanno cercando di chiudere le diverse trattative per riuscire a portare nuovi giocatori all’interno delle rispettive squadre. Così sta facendo anche lache ultimamente si sta concentrando nella zona offensiva. L’ultimoche circola a Formello è quello di Josip. Insigne e Napoli devono discutere:alla finestra Chi è Josipche piace alla? È di pochi giorni fa la notizia che Brandt rimarrà al Borussia Dortmund. Sfuma quindi il “sogno” di vari club di Serie A, di avere il giocatore all’interno delle proprie rose. Anche ...

