Giorno_Bergamo : Branzi, cade da un salto di roccia: ragazza di 19 anni muore in alta Val Brembana -

IL GIORNO

M., ha perso la vita dopo essere caduta da un salto di roccia nella zona dei Laghi Gemelli, nel territorio comunale di. Aveva passato la notte in tenda nei pressi del rifugio Laghi Gemelli con ...M., ha perso la vita dopo essere caduta da un salto di roccia nella zona dei Laghi Gemelli, nel territorio comunale di. Aveva passato la notte in tenda nei pressi del rifugio Laghi Gemelli con ...Dopo la notte in tenda nei pressi del rifugio in zona Laghi Gemelli, è uscita per vedere l'alba e non è più tornata. Gli amici hanno dato l'allarme ...La stavano cercando dalla mattina. Intorno alle 17 di venerdì 30 luglio è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza di 19 anni, scomparsa nella mattina nei pressi dei Laghi Gemelli. Le ricerc ...