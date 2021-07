Boxe | la Bbt organizzerà l’incontro tra Lorusso e Masson per il titolo UE dei pesi gallo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sarà la Bbt a organizzare il match, valevole per ilUe vacante dei, tra Alessioe il francese Thomas. Lo ha reso noto la EBU. L’evento avrà probabilmente luogo a Milano nel prossimo ottobre.è imbattuto da nove incontri e si è guadagnato la chance delper ilcontinentale. Per19 vittorie (6 per ko) e quattro sconfitte. SportFace.

