Bottas il più veloce nel venerdì di libere in Ungheria

MOGYOROD (Ungheria) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas stampa il miglior tempo di giornata nel venerdì di libere del Gran Premio d'Ungheria. Dopo una mattinata che aveva visto Max Verstappen mettere in fila le due Mercedes in 1'17?555, nella seconda sessione sono le Frecce d'Argento a salire in cattedra. Il finlandese ferma il cronometro a 1'17?012, precedendo di appena 27 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo e staccato di tre decimi Verstappen, leader del mondiale, al volante della Red Bull. Bene l'Alpine con Ocon e Alonso, quarto e settimo, nel mezzo l'altra Red Bull di Perez e l'AlphaTauri ...

Ultime Notizie dalla rete : Bottas più GP Ungheria, FP2: Mercedes al top, male la Ferrari Così nelle FP1 Gran giro di Valtteri Il miglior crono di giornata è stato l' 1'17"012 fatto segnare dalla Mercedes numero 77, con Bottas più veloce di Hamilton per soli 27 millesimi. Verstappen ...

Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: Bottas al top, Verstappen avvisato ... uscito illeso dall'abitacolo, qualche guaio in più per la sua monoposto che torna ai box sulla gru. Fin allo stop della sessione a dominare erano state le due W12 di Bottas e Lewis Hamilton , ...

Formula 1 | Alfa Romeo, Bottas più di un'idea per il 2022