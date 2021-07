Borussia Dortmund-Bologna oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Bologna, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, si prepara a disputare una prestigiosa Amichevole contro il Borussia Dortmund. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic, in vista della prima giornata contro la neo-promossa Salernitana, scenderanno in campo nella giornata odierna di venerdì 30 luglio alle ore 17:00 per affrontare i tedeschi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su SkyGo, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale. SEGUI IL LIVE DEL ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Il, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si prepara a disputare una prestigiosacontro il. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic, in vista della prima giornata contro la neo-promossa Salernitana, scenderanno in campo nella giornata odierna di venerdì 30 luglio alle ore 17:00 per affrontare i tedeschi. La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport e insu SkyGo, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso unatestuale. SEGUI IL LIVE DEL ...

