Borussia Dortmund-Bologna finisce 3-0 | a segno Reyna | Maloney e Tiggs

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilbatte 3-0 ildi Mihajlovic in amichevole nella splendida cornice di Altach, in Austria. Fin dai primi minuti è ila spingere, il gol che apre le marcature arriva al 24’ con Giovanni. I rossoblù provano a rispondere ma senza successo eraddoppia al 42’, allo scadere del primo tempo chidue i giochifissando il risultato sul definitivo 3-0. Il prossimo impegno delè previsto per il 5 agosto, in Francia altra sfida importante contro il Liverpool. Foto: Twitter ...

... se dovesse saltare la trattativa per lo svizzero, potrebbero virare su Thomas Delaney , centrocampista danese classe '91 delLa partita- Bologna del 30 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della terza amichevole stagionale della squadra felsinea Cronaca diretta con tabellino RISULTATO FINALE: ...ALTACH (AUSTRIA) - Sconfitta per il Bologna nella prima delle due amichevoli di lusso con Borussia Dortmund e Liverpool. La prima occasione della gara se la costruisce il "solito" Haaland al 22', ma ...A Trigoria si complica la pista Xhaka e i dirigenti giallorossi starebbero già valutando altri obiettivi per puntellare la mediana. In ...