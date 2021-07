Borja Valero al Lebowski? La risposta del club è esilarante [FOTO] (Di venerdì 30 luglio 2021) Borja Valero è stato protagonista di una carriera molto importante, si è messo in mostra come un ottimo centrocampista. L’esperienza con la maglia della Fiorentina è stata nel complesso positiva, nel corso della sua carriera ha indossato maglie prestigiose: Real Madrid e Inter su tutte, poi anche Maiorca, West Bromwich e Villarreal. Al termine dell’avventura con i viola ha annunciato l’addio al calcio, ma nelle ultime ore sono circolate alcune voci. Sul web è spopolata l’immagine di Borja Valero con la maglia del Centro Storico Lebowsky, il club ha deciso di smentire con un comunicato veramente ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021)è stato protagonista di una carriera molto importante, si è messo in mostra come un ottimo centrocampista. L’esperienza con la maglia della Fiorentina è stata nel complesso positiva, nel corso della sua carriera ha indossato maglie prestigiose: Real Madrid e Inter su tutte, poi anche Maiorca, West Bromwich e Villarreal. Al termine dell’avventura con i viola ha annunciato l’addio al calcio, ma nelle ultime ore sono circolate alcune voci. Sul web è spopolata l’immagine dicon la maglia del Centro Storico Lebowsky, ilha deciso di smentire con un comunicato veramente ...

