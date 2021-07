“Boom di Covid tra i vip italiani”. Scoppia il caso: “Erano tutti lì, alcuni in isolamento” (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra il 21 e il 25 luglio scorsi ha avuto luogo il Festival Filming Italy, nell’affascinante atmosfera del resort Forte Village di Cagliari. La direttrice dell’evento era la famosa produttrice Tiziana Rocca. Un’attrice adesso è in quarantena e non sarebbe l’unica a trovarsi in questa sgradevole situazione. Si parla appunto di un focolaio, molti altri rischiano il contagio da Covid. Tra i nomi più acclamati anche Claudia Gerini ed Elena Sofia Ricci, che vestivano i panni di madrine. Ma il Festival Filming Italy ha ospitato anche big internazionali come Elizabeth Olsen, Heather Graham Vanessa Hudgens. La lista di contagiati potrebbe infittirsi di ora in ora, nonostante ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra il 21 e il 25 luglio scorsi ha avuto luogo il Festival Filming Italy, nell’affascinante atmosfera del resort Forte Village di Cagliari. La direttrice dell’evento era la famosa produttrice Tiziana Rocca. Un’attrice adesso è in quarantena e non sarebbe l’unica a trovarsi in questa sgradevole situazione. Si parla appunto di un focolaio, molti altri rischiano il contagio da. Tra i nomi più acclamati anche Claudia Gerini ed Elena Sofia Ricci, che vestivano i panni di madrine. Ma il Festival Filming Italy ha ospitato anche big internazionali come Elizabeth Olsen, Heather Graham Vanessa Hudgens. La lista di contagiati potrebbe infittirsi di ora in ora, nonostante ...

