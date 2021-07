Boltiere | al via il Centro Ricreativo Estivo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 luglio 2021). Il comune digrazie all’aiuto della cooperativa sociale L’Airone e delle associazioni del territorio, organizza per inizio settembre ilrivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. I camp sono destinati a ragazze e ragazzi che desiderano provare e sperimentare numerose attività ludico-educative e motorie-sportive. Gli organizzatori della cooperativa l’Airone, sostengono che a livello fisiologico questo arco temporale rappresenta il momento più propizio per allenare e sviluppare al massimo le capacità coordinative e le abilità motorie. Non mancheranno attività ...