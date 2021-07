Bolsonaro peggio di Trump | denuncia un complotto per le elezioni del 2022

Advertising

pixel_di : RT @globalistIT: - globalistIT : - DavideDWLuciano : @senhor_destruid @BoniAurelio @marioadinolfi ah beh, un dispiacere... Omofobo, razzista, baciapalle di Salvini, Adi… - Rcata1 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Convoca una folla di gente e qualcuno si ammalera...le pare civile? Nefasto e mortuar… - renatomariomsn1 : Il popolo in brasile chiede le dimissioni di bolsonaro xk non ha aiutato i poveri a dando farmaci e cure lasciati s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro peggio

Globalist.it

I reati si rivelano con vari indizi", ha dettola notte scorsa in un discorso durato circa due ore. "Non capisco perche' non si voglia il voto verificabile (con la ricevuta cartacea: di ...Psicologico prima di tutto: sbagliare una previsione eccessivamente ottimistica è, alla ... Fa titolo l'aumento dei contagi nel Regno Unito (Brexit), in Brasile (), negli Usa (solo ...Atteggiamenti che si sono visti già in passato e da tutt'altra parte del mondo: durante una trasmissione in diretta sui social, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha ribadito il rischio di brog ...Gli estremisti di destra della Meloni fuori controllo scrivono una nota preventiva per attaccare un provvediento che tra l'altro non c'è ancora ...