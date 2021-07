Bollettino Covid oggi, venerdì 30 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di venerdì 30 luglio 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a venerdì 30 luglio 2021 per quel che concerne il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta all’epidemia da Covid-19. I dati aggiornati, regione per regione, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino. oggi si registrano 6.619 nuovi contagi, 18 morti, 2.117 guariti, 110.121 tamponi molecolari, ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a302021 per quel che concerne il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta all’epidemia da-19. I dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 6.619 nuovi, 18, 2.117, 110.121 tamponi molecolari, ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - SkyTG24 : Covid, le notizie. Tasso di positività al 2,7%, Gimbe: “Siamo nella quarta ondata”. LIVE - alemalla03 : RT @gzibordi: Il Ministero della Salute di Speranza, pubblica un bollettino di morti Covid in cui appaiono per il mese di luglio ad es MORT… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 30 luglio -