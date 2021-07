Bollettino Covid-19 di oggi 30 luglio | il punto sui contagi

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - SkyTG24 : Covid, le notizie. Tasso di positività al 2,7%, Gimbe: “Siamo nella quarta ondata”. LIVE - italiaserait : Covid oggi Lazio, 845 contagi e 4 morti: bollettino 30 luglio - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 845 contagi e 4 morti: bollettino 30 luglio: I dati di oggi dalla Regione. A Roma 480 nuovi casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Lazio, ildel 30 luglio. Oggi su quasi 11mila tamponi nel Lazio ( - 911) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi asi positivi (+65) , 4 ...In percentuale, significa che è positivo il 5,02%, in aumento rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 4,72%, in unche non tiene conto dei casi identificati con test antigenici ...Sono 845 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Registrati inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 480. Sul fronte vaccini, nel Lazio sono olt ...I dati sull'emergenza coronavirus in Italia aggiornati al 30 luglio. Nessun decesso in Basilicata, Calabria, Puglia, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.