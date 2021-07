Bollettino Coronavirus Protezione Civile 30 luglio | i dati ufficiali

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - SmorfiaDigitale : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 l... - SmorfiaDigitale : Coronavirus oggi 30 luglio 2021 Emilia Romagna, bollettino Covid. Dati e contagi... - Hygbor : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 luglio: 6.619 nuovi casi, i morti sono 18 | Sky TG24 - infoitinterno : Coronavirus in Italia, bollettino 30 luglio: tutti i dati aggiornati sul COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

IlCovid del 30 luglio Terza dose e vaccini adattati a varianti Si discute anche di un'...regionali e alla fondazione Bruno Kessler quantifica la presenza delle varianti delin ...È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. Morti, ricoveri e 10mila casi al giorno, Pregliasco stronca le vacanze: la previsione Il numero degli attualmente positivi è di ...18:05Sanità, Savarino: "In arrivo bonus Covid per operatori Seus" 18:05Sicilia, 724 nuovi casi e 4 vittime: l'incidenza sale al 5,5 per cento 18:05Comuni siciliani in difficoltà, viceministro Castelli ...Il tasso di positività si attesta al 2,7%, dato stabile rispetto a giovedì. Nelle ultime 24 ore i guariti sono 2.117 ...