Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti venerdì 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a venerdì 30 luglio 2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica per quel che concerne la Regione Campania, una delle zone più colpite dal Covid-19 nell’ultimo anno. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 355 nuovi contagi, 5 morti, 7.069 tamponi molecolari, 12 (+1) in terapia intensiva, 189 (+1) ricoverati negli altri ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a302021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica per quel che concerne la Regione, una delle zone più colpite dal Covid-19 nell’ultimo anno. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 355 nuovi, 5, 7.069 tamponi molecolari, 12 (+1) in terapia intensiva, 189 (+1) ricoverati negli altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania Covid oggi Campania, 355 contagi: bollettino 30 luglio I dati di oggi dalla Regione Sono 355 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. "In Campania abbiamo oggi 355 nuovi positivi, la grandissima parte dei quali asintomatici ...

Covid, in Campania 355 nuovi positivi. De Luca: 'Ma non aumento presenze in ospedali' APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Campania in zona gialla nella mappa del contagio in Europa (Ecdc):... LA PREVENZIONE Covid a Caserta, obiettivo Green passora è corsa al vaccino L'EPIDEMIA Covid e ...

Covid: in Campania aumentano positivi e ricoverati In Campania aumentano il tasso di contagio, i ricoverati in reparti di degenza ordinaria e in terapia intensiva. Sono i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Covid in regione. I positivi sono 355 ...

