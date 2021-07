Bob Odenkirk sui social dopo il malore: “Grazie per il vostro amore, starò bene” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ho avuto un piccolo infarto. Ma starò bene”. Bob Odenkirk torna sui social dopo il malore che lo ha colpito mentre era sul set di Better Call Saul. Su Twitter il protagonista dell’acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad ringrazia tutti coloro che gli sono stati accanto in questi giorni di particolare tensione: “Grazie per l’effusione di amore da parte di tutti coloro che hanno espresso preoccupazione e premura per me”, si legge nel post. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ho avuto un piccolo infarto. Ma”. Bobtorna suiilche lo ha colpito mentre era sul set di Better Call Saul. Su Twitter il protagonista dell’acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad ringrazia tutti coloro che gli sono stati accanto in questi giorni di particolare tensione: “per l’effusione dida parte di tutti coloro che hanno espresso preoccupazione e premura per me”, si legge nel post. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - DrApocalypse : Bob Odenkirk, prime parole dopo il ricovero: “Ho avuto un piccolo attacco di cuore” - anna_ex_belva : RT @lrrilevante: 'Bob Odenkirk sta meglio ed è in via di guarigione' @vale27x - glooit : Bob Odenkirk torna sui social dopo il malore: “Grazie per il vostro amore, starò bene” leggi su Gloo… - AndreaGnarluz : RT @badtasteit: #BobOdenkirk scrive ai fan: 'Ho avuto un piccolo attacco di cuore' -