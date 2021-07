Bob Odenkirk aggiorna sulla sua situazione di salute: "Ho avuto un attacco di cuore, ma starò bene" (Di venerdì 30 luglio 2021) L'attore Bob Odenkirk ha condiviso un piccolo aggiornamento sulla propria situazione di salute svelando cosa è accaduto. Bob Odenkirk ha rilasciato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute rassicurando i fan e rivelando i primi dettagli riguardanti quanto accaduto sul set della serie Better Call Saul. L'attore ha dichiarato: "Grazie. Alla mia famiglia e agli amici che mi hanno circondato in questa settimana e per l'ondata di amore da parte di tutte le persone che si sono preoccupate e si sono occupate di me ". Il protagonista di Better Call Saul ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) L'attore Bobha condiviso un piccolomentopropriadisvelando cosa è accaduto. Bobha rilasciato unmento sulle sue condizioni dirassicurando i fan e rivelando i primi dettagli riguardanti quanto accaduto sul set della serie Better Call Saul. L'attore ha dichiarato: "Grazie. Alla mia famiglia e agli amici che mi hanno circondato in questa settimana e per l'ondata di amore da parte di tutte le persone che si sono preoccupate e si sono occupate di me ". Il protagonista di Better Call Saul ha ...

