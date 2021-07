BMX, Olimpiadi Tokyo: medaglia d’oro per Niek Kimmann e Bethany Shriever (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono stati assegnati oggi all’Ariake Urban Sports Park le medaglie per quanto riguarda la BMX Racing: nella nottata italiana alle Olimpiadi di Tokyo semifinali e poi finali sia per gli uomini che per le donne. Tra gli uomini il grande favorito, l’olandese Niek Kimmann, è riuscito a portarsi a casa il titolo. 39.053 il crono dell’atleta dei Paesi Bassi nella finalissima, battuto di soli 114 millesimi il britannico Kye Whyte, mentre a completare il podio c’è il colombiano Carlos Alberto Ramirez Yepes. Nella top-5 il francese Sylvain Andre e l’ecuadoriano Alfredo Campo. Al femminile oro per la Gran Bretagna: si impone la ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono stati assegnati oggi all’Ariake Urban Sports Park le medaglie per quanto riguarda la BMX Racing: nella nottata italiana alledisemifinali e poi finali sia per gli uomini che per le donne. Tra gli uomini il grande favorito, l’olandese, è riuscito a portarsi a casa il titolo. 39.053 il crono dell’atleta dei Paesi Bassi nella finalissima, battuto di soli 114 millesimi il britannico Kye Whyte, mentre a completare il podio c’è il colombiano Carlos Alberto Ramirez Yepes. Nella top-5 il francese Sylvain Andre e l’ecuadoriano Alfredo Campo. Al femminile oro per la Gran Bretagna: si impone la ...

