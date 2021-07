BMW Motorrad | Nuova R 18 Transcontinental e R 18 B

(Di venerdì 30 luglio 2021) Con laR 18, BMWaggiunge alla famiglia R 18 una Grand American Tourer e la R 18 B "Bagger", particolarmente popolare negli Stati Uniti. Come per i precedenti modelli R ...

Con la nuova R 18 Transcontinental, BMW Motorrad aggiunge alla famiglia R 18 una Grand American Tourer e la R 18 B "Bagger", particolarmente popolare negli Stati Uniti. Come per i precedenti modelli R 18, la nuova R 18 Transcontinental ... La gamma di accessori originali BMW Motorrad offre il massimo delle possibilità di personalizzazione per adattare la R 18 Transcontinental e la R 18 B al gusto personale. Le collezioni di design ...