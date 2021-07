Blonde | Ana de Armas diventa Marilyn Monroe

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 luglio 2021): Ana deinterpreterà la leggenda del cinema di Hollywood e interpreterà il ruolo di Adrien Brody, Julianne Nicholson e Bobby Cannavale. Quando è prevista l’uscita di? Dovremo aspettare più del previsto prima di scoprire, il biopic suin progetto su Netflix. Come rivelato dal sito specializzato Variety, il lungometraggio, atteso per quest’anno 2021, è stato finalmente rinviato a data da destinarsi, nel 2022. Il motivo di tale rinvio non è stato indicato. Ana deIn progetto dal 2010, questo film avrà come attrice ...