Black Widow, Disney risponde a Scarlett Johansson: "La sua causa è triste e insensibile" (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo che Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per l'uscita di Black Widow in streaming, non si è fatta attendere la risposta stizzita dello studio. La Disney ha definito "triste e insensibile" la causa di Scarlett Johansson che ha accusato lo studio di aver violato il suo contratto, facendo uscire Black Widow in streaming. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la scelta di Scarlett Johansson di fare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo cheha fattoallaper l'uscita diin streaming, non si è fatta attendere la risposta stizzita dello studio. Laha definito "" ladiche ha accusato lo studio di aver violato il suo contratto, facendo uscirein streaming. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la scelta didi fare ...

Advertising

Corriere : Scarlett Johansson fa causa alla Disney per l’uscita in streaming di «Black Widow» - LaStampa : “Black Widow” esce in contemporanea in sala e streaming, Scarlett Johansson fa causa alla Disney - ssottonaperkai : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… - liebevseb : la causa di scarjo alla disney è più che giusta. al di là degli investimenti e del profitto, black widow è un film… - 95_addicted : RT @perchetendenza: 'Disney': Perché Scarlett Johansson ha fatto causa alla Walt Disney Co. per l'uscita in streaming del film Black Widow… -