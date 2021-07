Biden | “Vaccinarsi è questione di vita o di morte”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Negli USA cresce l’allarme della variante Delta. Il CDC ha pubblicato uno studio nel quale afferma che la nuova variante del Covid-19 è più pericolosa ed è contagiosa come la varicella. Il presidente americano Joeha così deciso di introdurre nuove regole sui vaccini.:“dio di”. Cresce la

30 lug 07:29: "è questione di vita o di morte" Joeha lanciato un ennesimo appello agli americani ancora non vaccinati contro il coronavirus. 'Molti parlano di libertà, ma la ...... è la proposta del Presidente americano Joeper accelerare la campagna di vaccinazione, che negli ultimi tempi ha registrato un eccessivo rallentamento. Ed un nuovo appello aè stato ...Negli USA cresce l’allarme della variante Delta. Biden lancia un nuovo appello ai non vaccinati: "Vaccinarsi è questione di vita o di morte".Il presidente Usa ha chiesto ai governi statali e locali di incentivare le vaccinazioni pagando 100 dollari a dose per incoraggiare la gente ...