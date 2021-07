Bernardo (candidato cdx) sfida Sala: “Sì al nuovo stadio di Milano” (Di venerdì 30 luglio 2021) Luca Bernardo, candidato a Sindaco di Milano del centrodestra, si è detto favorevole alla realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucaa Sindaco didel centrodestra, si è detto favorevole alla realizzazione delin zona San Siro

Advertising

fattoquotidiano : Conoscevamo molte facce del multi-sfaccettato Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano. Ma non co… - pfmajorino : Il candidato sindaco della destra è veramente un tipo strano. Prima dice no alle ciclabili, poi boh. Poi dice di vo… - CarloVerdelli : Gentile dottor #Bernardo, dia retta: si ritiri subito dalla corsa a sindaco, prima che glielo chiedano. A Milano un… - _vincentlab : RT @CalcioFinanza: Bernardo, candidato del centrodestra per Milano, sfida Sala: «Sì al nuovo San Siro» - PianetaMilan : .@LucaBernardoMI (candidato cdx) sfida @BeppeSala: 'Sì al @NuovoStadioMI' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… -