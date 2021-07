Bergamo | terziario in ripresa | vendite al dettaglio a livelli pre Covid | servizi ancora no

(Di venerdì 30 luglio 2021). Nel secondo trimestre 2021 il fatturato delle imprese deie del commercio ale in provincia “rimbalza” rispetto ai minimi dell’anno scorso. Segnali positivi su occupazione, ordini e aspettative. Lo conferma la Camera di commercio. Il confronto con i valori minimi raggiunti nell’analogo periodo del 2020, durante la fase più difficile dell’emergenza sanitaria, genera nel secondo trimestre un vistoso rimbalzo del fatturato del settorebergamasco: l’incremento su base annua è pari al +35,4% per le imprese con almeno 3 addetti deie del ...

Le imprese del terziario sono state le più colpite dall'emergenza sanitaria ed è necessario ... delle fiere e degli eventi, in vista di appuntamenti importantissimi come le Olimpiadi 2026 e Bergamo e ... Tre sottolineature, nel report dell'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Bergamo, fanno sperare. Sono accompagnate dalla nota "per la prima volta" dai tempi della pandemia ..., Un'economia provinciale che proprio nell'anno della crisi pandemica riprende a fiorire nel suo complesso è quello che emerge dal General Report 2021 ...