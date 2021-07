Beppe Sala presenta la campagna elettorale “Milano sempre più Milano”: “Abbiamo le capacità di continuare a rinnovare noi stessi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Milano – Beppe Sala presenta la campagna elettorale “Milano sempre più Milano”, con la quale si ricandida a sindaco del capoluogo meneghino. Queste le sue parole: “Abbiamo le capacità di continuare a rinnovare noi stessi, nei quartieri, nelle aziende, nelle università, nei centri di ricerca, nel volontariato, nelle forze sociali, grazie alla nostra dinamicità. E lo faremo per essere fedeli alla nostra ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021)lapiù”, con la quale si ricandida a sindaco del capoluogo meneghino. Queste le sue parole: “ledinoi, nei quartieri, nelle aziende, nelle università, nei centri di ricerca, nel volontariato, nelle forze sociali, grazie alla nostra dinamicità. E lo faremo per essere fedeli alla nostra ...

Advertising

LuigiCostanzoIT : ???? ?????????????? ?? ???????????? ?????? ???????????? #COSTANZO Dopo anni di impegno per la mia città, avrò l'opportunità di candidarmi in… - guevarismo21 : @che_elio @BeppeSala @nocpr1 @fcimini Beppe sala non è altro uno che ci guadagna alle spalle dei migranti. Abbandon… - danielagatelli1 : RT @AriannaCensi: Il @PdMilano Metropolitana mi ha offerto il privilegio di guidare la sua lista alle prossime Elezioni Amministrative. ??h… - AriannaCensi : Il @PdMilano Metropolitana mi ha offerto il privilegio di guidare la sua lista alle prossime Elezioni Amministrativ… - MilanLiveIT : #LucaBernardo, candidato cdx per le comunali di #Milano, è favorevole al progetto del Nuovo Stadio????? È sfida a Be… -