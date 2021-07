anteprima24 : ** ##Benevento, verso il voto: in campo con Noi Campani c'è l'ingegnere Pucillo ** - IamCALCIO : Il #Benevento ha aggiunto una ulteriore amichevole al suo cammino di avvicinamento verso la stagione 2021/22 in… - anteprima24 : ** #Glik-#Udinese verso la rottura: friulani valutano alternative, #Strega in attesa ** - casertafocus : VERSO LE COMUNALI BENEVENTO - Grant: centrodestra sia unito e fondato su programmi di crescita e sviluppo - Max_Mogavero : Francesco Rillo sarebbe dovuto tornare alla #Casertana, ma l'esclusione del club rossoblù dai professionisti lo por… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento verso

... e precisamente della Via Minucia Traiana, ovvero la deviazione della Via Appia Antica realizzata dall'imperatore Traiano dalungo la dorsale adriatica.sud, invece, l'itinerario si ...'Potenziamo il servizio di Freccia Argento per i collegamenti fra Roma e Caserta -. Questo si aggiunge all'incremento del servizio già attivato per l'alta velocitàil Cilento. ...“L’adesione dell’ing. Pucillo dirigente dell’Asl, nonché presidente dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Benevento, dà ulteriore forza e spinta al nostro pro ...Scrive Noi Campani: A seguito di un incontro con il segretario cittadino di noi Campani, Gianfranco Ucci, il consigliere regionale, Gino Abbate, ed il leader del movimento e sindaco di Benevento, On.