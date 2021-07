Belen esce allo scoperto | parto dolorosissimo Ma come ha fatto a sopportare tutto ciò?

(Di venerdì 30 luglio 2021)Rodriguez ha svelato i clamorosi retroscena delRodriguez non avrebbe vissuto benissimo il, ora i retroscena sono fuori, la show girl ha avuto diverse complicazioni. La show girl italo-argentinaRodriguez, ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì nel giorno in cui la nazionale italiana ha vinto l'ultima partita degli Europei contro l'Inghilterra. La polemica è sorta per aver riservato un intero redi una clinica privata a Padova, ma a prescindere dalle complicazioni dal punto di vista legale, la modella non ha avuto un...

Advertising

she7her : mary io lo so che ci leggi perciò fai perlate giugiulola e belen in spagnolo/catalano e vediamo cosa esce fuori?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen esce

Rodriguez, come si mostra a pochi giorni dal parto: la splendida forma fisica Secondo figlio ...prima del parto 'Mamma mia però..ma quanto ci mette ad uscire?!! Forse se gli do i baciprima!!..."Volevo ringraziare tutti per gli infiniti auguri " ha scrittovia stories " piano piano risponderò a tutti, sono solo talmente presa dalla situazione che non riesco a rispondere a tutti quanti.Arriva un secondo cambio look per Ignazio Moser dopo il taglio drastico avvenuto all’Isola dei Famosi. Sembra averci preso gusto però, perché ora arriva un secondo cambio look per lui. Con il supporto ...Mi sono fermata al parco, ho fatto un po’ di meditazione, gli addominali. Esco dal dentista e piove e io dico: ma chi me l’ha fatto fare? Nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories, C ...