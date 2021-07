Beach volley, Rossi/Carambula eliminati alle Olimpiadi. Ko contro Heidrich/Gerson (Di venerdì 30 luglio 2021) Enrico Rossi e Adrian Carambula sono stati eliminati alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La coppia italiana di Beach volley è stata sconfitta dagli svizzeri Adrian Heidrich e Mirco Gerson per 2-1 (21-14; 24-26; 15-13) nell’ultima partita della fase a gironi e ha così chuso il gruppo C al quarto posto, dicendo addio ai Giochi in anticipo rispetto a quanto i due giocatori speravano. Oggi serviva assolutamente una vittoria contro gli elvetici, in modo da chiudere il raggruppamento al terzo posto e garantirsi quantomeno la ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Enricoe Adriansono statidi Tokyo 2021. La coppia italiana diè stata sconfitta dagli svizzeri Adriane Mircoper 2-1 (21-14; 24-26; 15-13) nell’ultima partita della fase a gironi e ha così chuso il gruppo C al quarto posto, dicendo addio ai Giochi in anticipo rispetto a quanto i due giocatori speravano. Oggi serviva assolutamente una vittoriagli elvetici, in modo da chiudere il raggruppamento al terzo posto e garantirsi quantomeno la ...

