Beach volley | Paolo Nicolai | “Possiamo continuare a far bene Dobbiamo cercare di superarci”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo il terzo successo sulle prime tre partite del torneo didelle Olimpiadi di Tokyo,e Daniele Lupo si sono assicurati la certezza di chiudere al primo posto il girone preliminare, ed evitare qualche incrocio molto pericoloso. È una rassegna a dir poco spettacolare quella affrontata sinora dalla coppia azzurra, che peró adesso sono chiamati a resettare tutto quanto e affrontare gli ottavi con ancor più cattiveria agonistica per puntare sempre più in alto. Lupo ehanno battuto il duo polacco formato da Piotr Kantor e Bartosz Losiak per 2-1 (21-19, 17-21, 15-10). La sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Insomma era importante per il prosieguo del torneo olimpico ma anche un po' per la scaramanzia questa partita che ha visto gli azzurri giocare con una grandissima attenzione il primo set: cambio palla ...In Aggiornamento: Allo Shiokaze Park di Tokyo gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno ottenuto il terzo successo consecutivo nel torneo olimpico di. Gli atleti dell'Aeronautica Militare hanno disputato un grande partita, battendo la forte coppia polacca Kantor - Losiak 2 - 1 (21 - 19, 17 - 21, 15 - 10). Il tutto sotto gli occhi di ...Da definire la programmazione della Rai, che potrebbe collegarsi all’interno del flusso olimpico con i momenti più salienti della gara. L’obiettivo del ’92 di Civitanova Marche è innanzitutto quello d ...Allo Shiokaze Park di Tokyo gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno ottenuto il terzo successo consecutivo nel torneo olimpico di beach volley. Grazie alle tre vittorie in altrettante partite i ...