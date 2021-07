Beach volley | Olimpiadi Tokyo | terza sconfitta per Menegatti Orsi Tosh Le azzurre sono fuori

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) Martae ViktoriaToth terminano qui la loro avventura nei gironi del torneo difemminile alledi2020. La coppia azzurra ha perso la partita decisiva per il passaggio del turno contro la coppia cubana formata da Lidianny Echevarria Benitez e Leila Consuelo Martinez Ortega per 0-2 (16-21, 16-21). Grande rammarico per le italiane, che in precedenza avevano già subito due sconfitte contro la Russia e l’Australia. Partite benissimo con ben tre punti, le cubane sipresto vendicate con un doppio punto velocissimo e una rimonta per ...