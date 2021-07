Beach volley | Olimpiadi Tokyo | settima giornata Chi ferma Cherif Ahmed? Makroguzova Kholomina outsider di lusso

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) Restano solo Lupo e Nicolai a rappresentare l’Italia nel torneo a Cinque Cerchi di. La spedizione azzurra perde uno dopo l’altro Rossi/Carambula, battuti 2-1 (21-14, 24-26, 15-13) dagli svizzeri Gerson/Heidrich nella sfida che valeva il turno preliminare e Menegatti/Orsi Toth sconfitte nettamente 2-0 (21-16, 21-16) dalla coppia cubana Lidy/Leyla, poco assidua frequentatrice del World Tour ma solida a tal punto da mettere in costante difficoltà la più esperta coppia italiana. Buona parte d’Italia saluta e non parteciperà alla fase decisiva che, invece, avrà come protagonisti i vice-campioni uscenti che oggi hanno regalato grande spettacolo ...