Bayern Monaco-Napoli: i convocati di Spalletti per l’amichevole (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati che giocherà in amichevole con il Bayern Monaco. Molte assenze per Spalletti che praticamente non ha portieri, con Contini promesso al Crotone che resterà proprio per giocare l’amichevole e poi si trasferirà in Calabria. Tante assenze anche a centrocampo anche a causa dell’infortunio di Demme, a cui si aggiungono quelli di Mertens e Lozano mentre Insigne è ancora fuori per le vacanze dopo l’Europeo, così come Meret. convocati Bayern Monaco-NapoliAmichevoli ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilha comunicato la lista deiche giocherà in amichevole con il. Molte assenze perche praticamente non ha portieri, con Contini promesso al Crotone che resterà proprio per giocaree poi si trasferirà in Calabria. Tante assenze anche a centrocampo anche a causa dell’infortunio di Demme, a cui si aggiungono quelli di Mertens e Lozano mentre Insigne è ancora fuori per le vacanze dopo l’Europeo, così come Meret.Amichevoli ...

Advertising

sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - napolipiucom : Bayern Monaco-Napoli: i convocati di Spalletti per l'amichevole #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - zazoomblog : UFFICIALE – Bayern Monaco-Napoli: la lista dei convocati di Spalletti - #UFFICIALE #Bayern #Monaco-Napoli: - cn1926it : #Napoli rimaneggiato contro il #Bayern, la probabile formazione. Out #Luperto e #Petagna - sportli26181512 : Convocati Napoli: tanti assenti contro il Bayern Monaco, emergenza per Spalletti a centrocampo: Domani il Napoli af… -