Bayern Monaco – Napoli | i convocati di Spalletti

(Di venerdì 30 luglio 2021): Tutto pronto per l’amichevole di domani che si giocherà all’ Allianz Arena didi Baviera, alle ore 16.30. Gli Azzurri affronteranno il, campione della Bundesliga nella passata stagione. Il tecnico dei partenopei Lucianoha diramato le convocazioni per il match: oltre ai reduci dall’Europeo con l’Italia, ancora in vacanza (Di Lorenzo, Meret e Insigne), e agli infortunati Demme, Lozano, Mertens e Ghoulam, l’allenatore toscano dovrà fare a meno anche di Ospina e Fabian Ruiz, che raggiungeranno i compagni solo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Commenta per primo Accostato a Inter e Juventus, Colentin Tolisso resterà al. Lo ha detto ieri dopo la partita col Napoli l'allenatore Julian Nagelsmann: 'Al momento è in Francia, sarò felice quando tornerà. Tutti qui conoscono la situazione contrattuale, non ...Qualcosa non va. Non solo in campo. Il precampionato del, al netto delle tante assenze, non è stato convincente. Prima della sconfitta di sabato contro il Napoli (prima gara nella quale, almeno nel primo tempo, erano a disposizione i titolari) ...La Juve (qui i segnali) e non solo. Ieri ci sono state alcune amichevoli che hanno dato indizi per il prossimo fantacalcio. Ecco migliori e peggiori secondo le analisi dei quotidiani di oggi. TORINO – ...Kostas Manolas, centrale del Napoli, autore di una buona prestazione contro il Bayern Monaco, ha risposto su Instagram ad un tifoso azzurro.