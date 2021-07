Bastardi senza gloria: Tarantino ha impedito a Christoph Waltz per mantenere l'effetto sorpresa (Di venerdì 30 luglio 2021) A Christoph Waltz è stato impedito di provare insieme al resto del cast di Bastardi senza gloria per conservare l'effetto sorpresa al momento delle riprese. Quentin Tarantino avrebbe escluso Christoph Waltz dalle prove di Bastardi senza gloria per preservare l'effetto sorpresa per il cast al momento dell'apparizione di Hans Landa. Quentin Tarantino ha dichiarato in più occasioni che Hans Landa di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) Aè statodi provare insieme al resto del cast diper conservare l'al momento delle riprese. Quentinavrebbe esclusodalle prove diper preservare l'per il cast al momento dell'apparizione di Hans Landa. Quentinha dichiarato in più occasioni che Hans Landa di ...

Advertising

DoctorWho744 : RT @Pensant50024857: GRAVISSIMO!!! 'Per quello che mi interessa voi potete morire in ogni momento ' dice il premier filippino rivolgendosi… - Pensant50024857 : GRAVISSIMO!!! 'Per quello che mi interessa voi potete morire in ogni momento ' dice il premier filippino rivolgendo… - GabrieleViola13 : @DanieleGianca Veleno in campo veleno fori ???merde so e merde resteranno bastardi senza padre... - beppelamontagna : Con la testa sono in tutt'altro posto. Latte, pan di stelle, Bastardi senza Gloria come consolazione - carlottero : @teoxandra @LizadiGennaro @TechCorsair Mancanti: Faster, Pussycat! Kill! Kill! Jackie Brown L'uomo ombra C'era una… -