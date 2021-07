Basket | Olimpiadi Tokyo | Australia senza Aron Baynes per il resto del torneo a causa di un infortunio al collo

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’perde un giocatore importante per il prosieguo delledi, il centro titolare dei Boomers e valido elemento anche nei Toronto Raptors, è costretto a dire addio alla rassegna a cinque cerchi adi unalche si è procurato nella partita contro l’Italia, vinta per 83-86. Così il diretto interessato sulla propria situazione al sito olimpicono: “Sono molto dispiaciuto di non poter continuare le. insieme alla mia squadra abbiamo lavorato molto ...

Tokyo 2020, basket. Meo Sacchetti alla vigilia della sfida decisiva con la Nigeria: "Non c'è nessun motivo per non essere ottimisti".