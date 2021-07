Basket | Italia-Nigeria Olimpiadi | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italtornerà in campo domani, sabato 31 luglio, alle 6.40 contro la. Niccolò Melli e compagni tornano sul parquet dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta contro la Germania all’esordio e il ko di misura contro lae ora si giocheranno in 40 minuti l’accesso ai quarti di finale. Con una vittoria e una sconfitta, infatti, gli azzurri sono certi di andare ai quarti di finale vincendo domani, chiudendo così o primi o secondi. In caso di ko, invece, tutto dipenderà dal punteggio del match con lae da come finirà Germania-Australia che si giocherà dopo. Per Gallinari e compagni, quindi, pochi ...