Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) La fine della seconda giornata del torneo olimpico diriserva una possibile, enorme sorpresa: l’è a rischio. L’asdi Liz Cambage si sta rivelando sempre più pesante, anche per quel che si è visto nella partita risolta sul filo di lana dCina contro le Opals per 76-74. Nella sfida risolta dai 20 punti di Siyu Wang e dmoria generalizzata di punti delle esternene, Bec Allen in testa, la Cina ha rischiato di vedersi risucchiare un vantaggio di 10 punti negli ultimi 3’30”. In un’impetuosa rimonta, ...