Basket, a che ora Italia-Nigeria e come vederla in tv. Programma, palinsesto, streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ItalBasket scenderà in campo domani per l’ultimo match del girone del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri, alle 6.40 ora Italiana, sfideranno la Nigeria in un incontro fondamentale in ottica passaggio del turno. In caso di vittoria, infatti, Gallinari e compagni sarebbero praticamente sicuri di accedere ai quarti di finale, quantomeno come testa di serie numero due. In caso di sconfitta, invece, le cose si farebbero assai complesse. Innanzitutto, se gli azzurri perdessero e la Germania battesse l’Australia, la selezione del Bel Paese potrebbe strappare il pass solo se rispettasse i parametri per essere ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italscenderà in campo domani per l’ultimo match del girone del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri, alle 6.40 orana, sfideranno lain un incontro fondamentale in ottica passaggio del turno. In caso di vittoria, infatti, Gallinari e compagni sarebbero praticamente sicuri di accedere ai quarti di finale, quantomenotesta di serie numero due. In caso di sconfitta, invece, le cose si farebbero assai complesse. Innanzitutto, se gli azzurri perdessero e la Germania battesse l’Australia, la selezione del Bel Paese potrebbe strappare il pass solo se rispettasse i parametri per essere ...

Advertising

capuanogio : Il malessere dei club di #SerieA per le riaperture (molto) parziali degli stadi è ancor più accentuato nel #basket… - OKCThunderIta : Togliete Roby dalla lista che non è un giocatore di basket e concordo con quanto scritto - Vanja624 : @G_Luca75 @FraMartino8 @FBiasin A questo aggiungi i titoli nel calcio, nel basket e nel volley, ma anche nella pall… - Vanja624 : @G_Luca75 @FraMartino8 @FBiasin Mi auguro tu stia scherzando. Medagliere olimpico sommato ai successi in calcio, vo… - MichaelGiulian2 : RT @capitano_pat: Ho 3 grandi passioni: l'amore, il basket, la moto. Tutte e 3 mi hanno aiutato a crescere e a diventare quello che sono.… -