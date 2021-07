Baseball | Olimpiadi Tokyo | la Repubblica Dominicana batte di misura il Messico

(Di venerdì 30 luglio 2021) Vittoria dellanella partita che inaugura il terzo giorno dellediper quanto riguarda il. A Yokohama, i dominicani sconfiggono ilcon il minimo scarto, 1-0, e raggiungono temporaneamente il Giappone a quota un successo. Sei i giocatori lasciati in base da ambo le parti, con lache colpisce sei valide contro le quattro dei messicani. Nel secondo inning sono i dominicani a dare qualche pensiero al, mettendo Bautista (via base su ball) e Mejia sulle prime ...

Advertising

OA_Sport : Baseball, Olimpiadi Tokyo: vittoria della Repubblica Dominicana sul Messico - Poliluca6 : @Aramcheck76 Gli usa vollero il baseball alle olimpiadi, poi vinceva sempre cuba e l hanno tolto. De Coubertin gli fa una sega - OA_Sport : Baseball: Israele non trova la sua prima vittoria olimpica, la Corea del Sud riesce a scampare il pericolo all'extr… - Chupacabra572 : @RossoneroKonic @DavidBasco86 @FBiasin Baseball e rugby ci sono alle olimpiadi - OA_Sport : Baseball, Olimpiadi Tokyo: il Giappone passa col brivido sulla Repubblica Dominicana nel match inaugurale -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Olimpiadi

OA Sport

... Ore 12:00 - NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie); Ore 12:00 - CALCIO femminile (terzo quarto di finale); Ore 12:00 -maschile (gironi); Ore 12:00 - ATLETICA femminile 5000 ...... salto triplo femminile, getto del peso femminile, 4×400 mista 12.00" Opening round, ... fase a gironi: Russia - Francia (gruppo B) ITALIANI IN GARAOGGI VENERDÌ 30 LUGLIO: 00.30 ...Vittoria della Repubblica Dominicana nella partita che inaugura il terzo giorno delle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il baseball. A Yokohama, i dominicani sconfiggono il Messico con il minimo ...La nuova stella è Daiki Hashimoto, 19 anni, il più giovane oro olimpico nella ginnastica di tutti i tempi. Il Giappone si è fermato per ...