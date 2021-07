Barillari si punta pistola al braccio: vaccino roulette russa (Di venerdì 30 luglio 2021) "Questa è una roulette russa e sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene, può andarmi male". Così Davide Barillari in un video pubblicato sui social. Il consigliere ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "Questa è unae sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi, può andarmi bene, può andarmi male". Così Davidein un video pubblicato sui social. Il consigliere ...

HuffPostItalia : Il consigliere no vax Barillari si punta una pistola al braccio: 'Vaccini? Una roulette russa' - assurdistan : Barillari si punta una pistola giocattolo. Alla spalla, non alla testa. Quindi faceva sul serio. - Affaritaliani : Barillari si punta pistola al braccio: vaccino roulette russa - MerovingioDj : RT @Libero_official: Davide #Barillari, ex #M5s e consigliere regionale del Lazio, si è puntato una pistola al braccio in videoconferenza:… - WhoisthisDark : RT @manginobrioches: La punta al braccio perché la testa per lui non è una parte vitale. #Barillari -