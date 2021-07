Barbagallo Pd | ' Si a ristrutturazione Grande Albergo dell' Etna | giorno importante'

Advertising

RadioVoceVicina : Turismo. Barbagallo: “Si a ristrutturazione Grande Albergo dell’Etna, giorno importante” - RadioVoceVicina : Turismo. Barbagallo: “Si a ristrutturazione Grande Albergo dell’Etna, giorno importante” -

Ultime Notizie dalla rete : Barbagallo ristrutturazione

CataniaToday

Infatti, è legge l'emendamento del PD a mia firma che prevede ladello storico '... Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony, dopo l'...CATANIA. In una nota stampa il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony, è intervenuto sulladell'Albergo dell'Etna a seguito dell'approvazione della norma da parte dell'ARS. "Oggi è una giornata importante - spiega - per la promozione e la ...CATANIA. In una nota stampa il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, è intervenuto sulla ristrutturazione dell’Albergo dell’Etna a seguito della ...