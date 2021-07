Balzano in avanti incidenza e Rt | 58 e 1 57 Quali sono le regioni a rischio Reggono le terapie intensive

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Balzano avanti

Tiscali Notizie

Balzo inper l'incidenza e l'Rt che questa settimana si attestano rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che segnano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, sono oltre la soglia ...Roma, 30 luglio 2021 - I segnali c'erano e alla fine è arrivata la conferma: incidenza e Rtinquesta settimana raggiungendo rispettivamente a quota 58 e 1,57 . E' quanto si apprende dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdi. I ...Roma, 30 luglio 2021 - I segnali c'erano e alla fine è arrivata la conferma: incidenza e Rt balzano in avanti questa settimana raggiungendo rispettivamente a quota 58 e 1,57. E' ...Il primo esame da grande è superato, scrive Francesco Balzani su Leggo, ma è stato tutto fuorché una amichevole. La Roma pareggia 1-1 con il Porto, ex squadra di Mourinho, alla fine di una partita tes ...