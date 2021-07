Back to school 2021con Barbie, dallo zaino al diario agenda (Di venerdì 30 luglio 2021) Prepararsi al ritorno a scuola, seppure ancora restano molte incognite, è un momento importante, perché zaini, astucci, agende e diari accompagnano gli studenti per tutto l’anno. Così, dopo le tre bambole speciali per le Tokyo 2020, Barbie, che ispira le bambine ad essere ciò che desiderano dal 1959, presenta con Gruppo Seven, sinonimo di garanzia per quanto riguarda il Back To school, una linea scuola (e non solo) divertente, pratica e anche glamour. La linea dedicata a Barbie è così composta: zaino sdoppiabile big In tessuto poliestere stampato, con schienale preformato e spallacci imbottiti, per il ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 luglio 2021) Prepararsi al ritorno a scuola, seppure ancora restano molte incognite, è un momento importante, perché zaini, astucci, agende e diari accompagnano gli studenti per tutto l’anno. Così, dopo le tre bambole speciali per le Tokyo 2020,, che ispira le bambine ad essere ciò che desiderano dal 1959, presenta con Gruppo Seven, sinonimo di garanzia per quanto riguarda ilTo, una linea scuola (e non solo) divertente, pratica e anche glamour. La linea dedicata aè così composta:sdoppiabile big In tessuto poliestere stampato, con schienale preformato e spallacci imbottiti, per il ...

