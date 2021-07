Aveva sparato al socio: arrestato il consigliere comunale vicino alla Lega a Licata (Di venerdì 30 luglio 2021) Il consigliere comunale di Licata, Gaetano Aronica di 48 anni, eletto con una lista civica vicina alla Lega è stato posto agli arresti domiciliari per tentato omicidio. L'uomo ha sparato quattro colpi ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildi, Gaetano Aronica di 48 anni, eletto con una lista civica vicinaè stato posto agli arresti domiciliari per tentato omicidio. L'uomo haquattro colpi ...

simosimotw : RT @Sarita_Libre: Gaetano Aronica, il consigliere comunale della #Lega che ha sparato 4 volte al suo socio 71enne ferendolo ad un braccio,… - Urginea : RT @Sarita_Libre: Gaetano Aronica, il consigliere comunale della #Lega che ha sparato 4 volte al suo socio 71enne ferendolo ad un braccio,… - Canio44536762 : RT @spighissimo: Zio bello frigna di brutto e blocca tutti solo per avergli chiesto che competenze avesse lui dopo che aveva sparato merda… - chifuyutvb : @rainlvst no per piacere questo panel mi fa piangere perché chifuyu sapeva che gli avrebbe sparato ma aveva comunqu… - antonellaber2 : @ML14130444 @GiancarloDeRisi Ha scelto quelli perché su tutti gli altri aveva sparato a zero per anni … purtroppo p… -