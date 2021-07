Avellino | Sbraga | “Le ambizioni del club sono anche le mie”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La piazza non ha bisogno di presentazioni ed ha un grande appeal tra noi calciatori. Quando ho firmato tutti i colleghi che conosco, in primis quelli che hanno giocato nell’“. Parla così dal ritiro di Roccaraso il difensore, Andrea. “Le prime sensazionibuone – ammette – I primi giorniduri, come tutti i ritiri, le giornate passano veloci visto che c’è già la giusta armonia in gruppo”. “un difensore molto disponibile – spiega– Riesco adattarmi in più ruoli. Stiamo lavorando sulla difesa a 4 e a ...

A Roccaraso prime parole da calciatore dell'per il difensore Andrea: 'Le prime sensazioni sono buone. Come in tutti i ritiri, la prima fase è quella più faticosa, ma c'è già una buona armonia nel gruppo e le giornate passano ...In avvio, il tecnico ha puntato su Ciancio,, Dossena e Mignanelli davanti a Forte, Mastalli, ...Calcio piero braglia Salvatore Di SommaLe gambe pesanti per una preparazione iniziata da pochi giorni e la mancanza di brillantezza sono stati i caratteri dominanti dell'Avellino nella prima uscita stagionale contro la primavera del Napoli ...Mastalli trova il gol nel primo tempo. Nella ripresa le reti di De Francesco e Messina. In archivio il primo test stagionale per la Primavera di Frustalupi.