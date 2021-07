Autumn Phillips | ex moglie del figlio della principessa Anna | ha un nuovo amore?

(Di venerdì 30 luglio 2021) Autumn Phillips, ex moglie del figlio della principessa Anna, Peter, ha un nuovo amore? Il Daily Mail non ha dubbi: la quarantatreenne è legata al magnate irlandese Donal Mulryan, 52 anni, imprenditore nel settore immobiliare. Secondo l’insider interpellato dal quotidiano britannico, «Autumn e Donal sono amici da oltre quindici anni». Ma ora che entrambi sono single, l’amicizia si sarebbe trasformata in qualcosa di più: «Sono innamoratissimi».

