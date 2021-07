Autopsia virtuale sulla mummia del Museo Archeologico di Bergamo | le prime scoperte - Le foto

Ultime Notizie dalla rete : Autopsia virtuale

BergamoNews.it

Anche la Procura ha disposto l'sul corpo del 59enne, non escludendo quindi che possa ... In ogni luogo, reale o, lasciava la sua impronta forte. I suoi commenti al vetriolo, o ...A cura del team del Mummy Project, composto da Sabina Malgora, egittologa e direttrice, e gli antropologi Chantal Milani, Jonathan Elias e Francesca ...Il team di studiosi ha ricostruito in 3d in corpo mummificato e ha trovato delle piccole corde annodate che non fanno parte del bendaggio. L’assessore Ghisalberti: «Al lavoro per creare una sezione eg ...Il corpo trovato in un lago di sangue nella sua casa ai Quartieri. Incredulità e dolore a Chiaia e a Posillipo. Non è esclusa l’aggressione ...