Automotive | Anfia | a rischio fino a 70mila posti di lavoro con transizione green troppo rapida

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Unamette atra i 60.000 e i 70.000dinelle aziende della componentistica auto che non sono attive nell’elettrificazione. Lo ha sottolineato l’nella prima riunione al Mise del gruppo Aspetti produttivi e industriali istituito nell’ambito del tavolo. “Le aziende che sentiranno l’impatto sono tra il 20 e il 40% delle 2.200 che producono componenti in Italia”, ha spiegato il direttore dell’, Gian Marco Gioda.

Advertising

SilvioDonato1 : Secondo i dati @istat_it, nel primo quadrimestre 2021, cresce l'import (+28,7%) e l'export (+57,2%) di autoveicoli… - InfoMarittime : Buono il confronto con l'anno scorso, segnala Anfia, però quello con lo stesso mese del 2019 (epoca pre-Covid) è ne… - FilippoAstone : Il settore nel 2020 ha perso 10 mld di cassa e ne ha chiesti 9 di prestiti. Tra le cause: crisi del #diesel… - Trasporti_Rizzo : ?? Il futuro è elettrico ma servono aiuti concreti alle aziende x fronteggiare la rivoluzione. ?? Interessante inte… - ANFIA_it : Nei primi cinque mesi del 2021 la crescita del #fatturato #automotive è del 65,2% rispetto a gennaio-maggio 2020 (+… -

Ultime Notizie dalla rete : Automotive Anfia

Borsa Italiana

Lo ha sottolineato l'nella prima riunione al Mise del gruppo Aspetti produttivi e industriali istituito nell'ambito del tavolo. "Le aziende che sentiranno l'impatto sono tra il 20 e ...Lo ha sottolineato l'nella prima riunione al Mise del gruppo Aspetti produttivi e industriali istituito nell'ambito del tavolo. "Le aziende che sentiranno l'impatto sono tra il 20 e ...(Teleborsa) - Una transizione green troppo rapida mette a rischio tra i 60.000 e i 70.000 posti di lavoro nelle aziende della componentistica auto che non sono attive nell'elettrificazione. Lo ...D’accordo la transizione ecologica – necessaria, imprescindibile, improcrastinabile – ma il passaggio dal motore termico al motore elettrico rischia di far perdere il lavoro a 60/70mila persone in Ita ...