Australia | il periodico italiano di Sydney “Allora!” partner della campagna vaccini

(Di venerdì 30 luglio 2021) “”, ildegli italo-ni pubblicato a, diventadel governo federaleno per esortare la comunità a rimanere in casa durante il lockdown in corso, limitare i contagi e contribuire a sostenere la vaccinazione attraverso unamediatica in lingua italiana. L’accordo è stato siglato attraverso la Federazione dei Consigli delle Comunità Etniche dell’(FECCA), con un contributo del MinisteroSalute mirato a sostenere un programma informativo fino a marzo 2022. “Vogliamo ...

"Allora!", il periodico degli italo-australiani pubblicato a Sydney, diventa partner del governo federale australiano per esortare la comunità a rimanere in casa durante il lockdown in corso, limitare i contagi e contribuire a sostenere la vaccinazione attraverso una campagna mediatica in lingua italiana. L'accordo è stato siglato attraverso la Federazione dei Consigli delle Comunità Etniche dell'Australia (FECCA), con un contributo del Ministero della Salute mirato a sostenere un programma informativo fino a marzo 2022. Sydney, con l'aumento dei contagi, ha deciso di schierare in strada i militari per far rispettare il nuovo lockdown imposto dal governo.