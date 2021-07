Aurora Ramazzotti sul divorzio: «Meglio i genitori separati che insieme ma infelici» (Di venerdì 30 luglio 2021) «Meglio i genitori separati che insieme ma infelici». Aurora Ramazzotti ha preso posizione sul divorzio rispondendo ai follower su Instagram. Un utente le ha domandato: «È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?». Per la ventiquattrenne, cresciuta con i genitori separati – il divorzio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti risale al 2009 – la risposta è stata quasi scontata: «Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga. Per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione le sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no». La ventiquattrenne ha poi aggiunto: «Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore». Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 luglio 2021) «Meglio i genitori separati che insieme ma infelici». Aurora Ramazzotti ha preso posizione sul divorzio rispondendo ai follower su Instagram. Un utente le ha domandato: «È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?». Per la ventiquattrenne, cresciuta con i genitori separati – il divorzio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti risale al 2009 – la risposta è stata quasi scontata: «Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga. Per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione le sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no». La ventiquattrenne ha poi aggiunto: «Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore».

