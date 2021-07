Atletica, Selemon Barega vince i 10000 alle Olimpiadi. Fiondata alla campana, Yeman Crippa 11° (Di venerdì 30 luglio 2021) Selemon Barega ha conquistato la medaglia d’oro sui 10000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il primo titolo dell’Atletica leggera messo in palio in questa edizione dei Giochi finisce al collo del fuoriclasse etiope, che piazza l’attacco decisivo all’inizio dell’ultimo giro e mette in ginocchio tutti gli avversari con una falcata memorabile. Il 21enne, che ai Mondiali 2019 conquistò l’argento sui 5000 metri, si è dimostrato un talento strepitoso sulla distanza più lunga in pista e ha annichilito con personalità tutti gli avversari. Non hanno potuto nulla gli ugandesi Joshua Cheptegei ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)ha conquistato la medaglia d’oro suimetridi Tokyo 2021. Il primo titolo dell’leggera messo in palio in questa edizione dei Giochi finisce al collo del fuoriclasse etiope, che piazza l’attacco decisivo all’inizio dell’ultimo giro e mette in ginocchio tutti gli avversari con una falcata memorabile. Il 21enne, che ai Mondiali 2019 conquistò l’argento sui 5000 metri, si è dimostrato un talento strepitoso sulla distanza più lunga in pista e ha annichilito con personalità tutti gli avversari. Non hanno potuto nulla gli ugandesi Joshua Cheptegei ...

